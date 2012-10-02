Статистика из еврозоны и США снизила цену нефти

08:59, 02 октября 2012
Энергетика
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На мировых торгах во вторник, 2 октября, цены на нефть незначительно упали  после роста накануне.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,18 доллара, или 0,19%, - до 92,30 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,12 доллара, или 0,11%, - до 112,07 доллара за баррель.

На цене нефти отразились статданные из США и еврозоны. Индекс деловой активности в области промышленного производства для 17 стран еврорегиона, по окончательной оценке, в сентябре увеличился до 46,1 пункта с 45,1 пункта в августе. Данные оказались чуть лучше прогнозов аналитиков.

Кроме того, лучше прогнозов оказались данные по индексу деловой активности в промышленности США. Показатель ISM Manufacturing в сентябре вырос на 1,9 процентного пункта - до 51,5% с 49,6% в августе, в то время как эксперты ожидали увеличение индекса лишь до 50%, передает Bloomberg.

Во вторник динамика цен на "черное золото" может измениться после публикации данных по запасам сырья на оптовых складах США от Американского института нефти (API).

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