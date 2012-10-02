В Донецкой области за 8 месяцев на негосударственных малых шахтах пострадали 93 горняка

В Донецкой области за 8 месяцев текущего года на малых угольных предприятиях негосударственной формы собственности были травмированы 93 работника, что на 4 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Погибли 13 человек, что на 4 случая больше, чем за 8 месяцев 2011 года, сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области.

По словам инспекторов теруправления Госгорпромнадзора, анализ травматизма со смертельным исходом свидетельствует, что большая часть случаев (81,9%) произошла по организационным причинам, ввиду невыполнения работниками, инженерно-техническим персоналом и руководителями отдельных малых шахт своих функциональных обязанностей в Системе управления производством и охраной труда.

Среди основных нарушений: несоблюдение технологии работ, проникновение в старые горные выработки с нарушенным креплением и атмосферой, недопустимой для дыхания, курение в горных выработках, отсутствие медпунктов на территории предприятий и непроведение в установленные сроки медосмотров горняков, выполняющих работы повышенной опасности.