На Хмельницкой АЭС больше недели продолжается внеплановый ремонт второго энергоблока

На Хмельницкой атомной электростанции идут восьмые сутки ремонта второго энергоблока после внепланового отключения от энергосети.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой атомной электростанции.

«На энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС продолжаются восьмые сутки ремонтные работы»,- говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточняют причины аварии.

Между тем, как ранее сообщал УНИАН, 25 сентября энергоблок был отключен действием защиты турбины, связанной с повышенной вибрацией.

Напомним, 6 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) — расположена в городе Нетешин Хмельницкой области, около речки Горинь. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Хмельницкая АЭС является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом».

В данный момент на станции находится 2 энергоблока общей мощностью 2 ГВт.