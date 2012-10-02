Цена нефти марки Brent держится на уровне 112 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent держится вблизи 112 долларов за баррель на фоне ухудшения прогнозов спроса из-за медленного роста мировой экономики, сообщает Reuters.

К 9.55 по киевскому времени фьючерс на нефть Brent подорожал на 4 цента - до 112,23 долларов за баррель, а на нефть WTI - подешевел на 8 центов - до 92,40 доллара за баррель.

"Я отмечаю продолжение давления на нефть. Предложение будет обгонять спрос, учитывая слабые показатели экономики", - сказал управляющий директор IHS Purvin & Gertz Виктор Шум.

"Геополитика остается важным фактором и может обеспечить поддержку или даже рост цен в предстоящие месяцы", - добавил он, указав на напряженные отношения одного из крупнейших поставщиков нефти Ирана со странами Запада.

Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в сентябре составил 51,5 пункта по сравнению с 49,6 пункта в августе при прогнозах экономистов в 49,7 пункта.

"Главная задача США сейчас - это снижение безработицы, а для этого требуется экономический рост не менее 3% ", - сказал старший аналитик CMC Markets Рик Спунер.

Во втором квартале американская экономика выросла на 1,3%, и большинство аналитиков прогнозируют медленные темпы роста до конца года.

Испания также остается в центре внимания рынка. Страна готова обратиться за финансовой помощью Евросоюза в предстоящие выходные, но Германия попросила Мадрид подождать, сообщили европейские чиновники Рейтер в понедельник вечером.

Накануне еженедельных отчетов о запасах нефти в США аналитики, опрошенные Рейтер, предполагают, что на прошлой неделе запасы выросли на 1,5 миллиона баррелей, а запасы бензина и дистиллятов немного снизились.