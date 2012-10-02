Казахская Dala Group построила газовый терминал в Керченском порту за 29 млн долл.

Группа компаний Dala Group (Казахстан) построила и ввела в эксплуатацию в Керчи газовый терминал, через который планируется переваливать до 1 млн тонн сжиженного газа в год.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Республиканского комитета по транспорту и связи Зера Эмирсуин, терминал, запущенный в конце прошлой недели, состоит из причала для налива сжиженных углеводородных газов (СУГ) в танкеры-газовозы грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, базы хранения сжиженного газа объемом 8 тыс. куб. м, лаборатории, станции смешивания газов, железнодорожной инфраструктуры.

"В проект вложили 29 миллионов долларов. Строить начали в 2010 году", - сказала З.Эмирсуин.

Терминал, расположенный в Керченском морском рыбном порту, будет предоставлять услуги по перекачке сжиженного газа из железнодорожных цистерн для дальнейшей транспортировки морским транспортом в Турцию и страны Европы.

В планах инвесторов — создание тепличного хозяйства, которое будет работать на отходах газа.

Активами объекта владеет частное акционерное общество "Азиатско-Европейский газовый терминал" (Керчь). Оно создано в 2004 году и осуществляет перевалку сжиженных углеводородных газов из вагоно-цистерн в танкеры-газовозы с промежуточным накоплением партии СУГ в емкостях базы хранения.

Dala Group занимается операциями с недвижимостью и добычей минеральных ресурсов в Казахстане и регионах России.