Угольщики будут финансироваться за счет «Нафтогаза» - Янукович подписал закон

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения размера расходов на заработную плату работникам угледобывающих предприятий».

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Верховная Рада приняла данный закон 18 сентября текущего года, вслед за этим Президент поддержал инициативу правительства об увеличении на 2,1 млрд грн частичное покрытие в 2012 году расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции за счет увеличения дефицита госбюджета и сокращения финансирования НАК «Нафтогаз Украины».

«Предусмотрено увеличить финансовый ресурс на 2,1 млрд грн для выплаты заработной платы шахтерам за счет облигаций внутреннего государственного займа НАК «Нафтогаз Украины», - сообщается в пояснительной записке к закону.

Согласно документу, расходы и дефицит госбюджета увеличены на 2,1 млрд грн. Одновременно уменьшен объем выпуска ОВГЗ для финансирования «Нафтогаза Украины» на те же 2,1 млрд грн – до 9,9 млрд грн, что сохранит согласованный с Международным валютным фондом дефицит госфинансов на прежнем уровне.

Правительство поясняло, что в действующем госбюджете-2012 господдержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости предусмотрено в объеме 7,802 млрд грн.

Предполагалось, что за январь-август по этой программе расходы составят 4,422 млрд грн.

«Однако в связи с тяжелым финансовым состоянием угледобывающих предприятий и с целью обеспечения выплаты заработной платы шахтерам и оплаты за потребленную электроэнергию они оказались больше на 1,821 млрд грн», - говорится в пояснительной записке к закону.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 июля парламент принял Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2012 год» относительно увеличения расходов на капитальное строительство и техническое переоснащение угледобывающих предприятий», в соответствии с которым на эти цели было дополнительно направлено 2,2 млрд гривен.

Угледобывающие предприятия Украины за восемь месяцев 2012 года увеличили добычу угля до 56,837 млн тонн с 54,051 млн тонн за аналогичный период 2011 года

В 2012 году украинские власти ставят целью добиться увеличения добычи угля до 85 млн тонн.