«Нафтогаз» намерен купить две буровые установки за 1,4 млрд долл.
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 28 сентября 2012 года объявила проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, финансирование закупки буровых платформ будет осуществляться за счет заимствований компании и не потребует привлечения бюджетных средств.
По данным пресс-службы, приобретение буровых установок позволит компании реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.
Конечный срок приема заявок – 29 октября 2012 года.
Справка УНИАН. В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за 400 млн долл. у британской компании Highway Investment. По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, добыча газа на Черноморском шельфе с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Петр Годованец» должна была начаться в начале сентября текущего года. Президент Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.