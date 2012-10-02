«Киевэнерго» сократило долг перед «Нафтогазом» на 305,7 млн грн - до 287,3 млн грн

Компания «Киевэнерго» уменьшила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ для производства тепловой энергии для нужд населения на 305,7 млн грн - до 287,3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, компания перечислила данные средства 1 октября 2012 года.

Как отмечается в сообщении, эти средства являются частью полученной «Киевэнерго» компенсации по разнице между действующими тарифами на тепловую энергию для нужд населения в Киеве и себестоимостью ее производства.

«Средства поступили на счет компании от Киевской городской государственной администрации 1 октября. КГГА в свою очередь получила их в виде субвенции из государственного бюджета для погашения разницы в тарифах согласно постановлению Кабинета министров Украины №517 от 11.06.2012 г.», - сказано в сообщении.

Таким образом, с учетом этой компенсации, задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» уменьшилась до 1,564 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в июле-августе 2012 года «Киевэнерго» перечислило «Нафтогазу» 1,336 млрд грн за газ, потребленный на производство тепловой энергии для нужд населения. Эти средства были получены компанией в качестве компенсации разницы в тарифах.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.