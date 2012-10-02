Украина планирует до 15 ноября договориться об аренде платформы для приемки СГ

Москва. Украина планирует до 15 ноября договориться об аренде плавучей платформы для приемки сжиженного газа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации во вторник, 2 октября, в Москве сказал директор департамента международного сотрудничества Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроекта) Игорь Жовква.

«Переговоры ведутся. Я не могу сказать с кем, но это одна из мировых компаний, которая занимается такими плавучими платформами уже не один десяток лет. Переговоры мы планируем закончить до 15 ноября и выйти на подписание меморандума», – сказал И.Жовква. При этом он добавил, что до этого срока уже станет ясно, какие инвесторы будут участвовать в проекте строительства LNG-терминала.

По его словам, планируется, что первый газ от новых поставщиков Украина получит в начале 2015 года с помощью такой платформы. И.Жовква подчеркнул, что до этого срока надо построить необходимую инфраструктуру – углубить дно, создать портовую инфраструктуру, построить трубопровод, который соединит терминал с магистральными трубопроводами Украины.

«Это сроки абсолютно реальны», – уверен И.Жовква.

Кроме этого он отметил, что предполагается, что Украина будет арендовать эту платформу до завершения строительства LNG-терминала на берегу.

По его словам, на первом этапе через плавучую платформу Украина будет получать до 5 млрд. куб. м. газа, а на втором этапе, с момента постройки терминала на берегу, этот показатель вырастет до 10 млрд. куб .м.

Также И.Жовква подчеркнул, что сжиженный газ не является «монопольным» и покупке именно такого топлива отдает предпочтение все больше и больше стран.

«Безусловно, этот проект реализуется в первую очередь, чтобы уменьшить зависимость от России, и мы не скрываем, что у нас такой проект есть. Стратегия любой страны диверсифицировать поставщиков », - сказал он.

По словам представителя Госинвестпроекта, сейчас Украина ведет переговоры с различными потенциальными поставщиками сжиженного газа – Азербайджаном, Катаром, Алжиром и другими.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.