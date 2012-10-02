Глава Луганской ОГА заявляет о смене собственника Лисичанского НПЗ

Глава Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк заявляет о смене собственника на одном из крупнейших отечественных нефтеперерабатывающих заводов Лисичанском НПЗ.

Об этом В.Пристюк сообщил в ходе медиа-конференции на телеканале Луганской областной телерадиокомпании.

Более того, глава Луганской ОГА сообщил, что в данный момент новый владелец завода занимается ремонтом оборудования.

«Сейчас новый владелец Лисичанского НПЗ занимается ремонтом оборудования, ожидая итогов международного аудита, который поставит «точку» в вопросе собственности на предприятие», - заявил В. Пристюк

Однако луганский губернатор не уточнил, кто именно сейчас является новым владельцем Лисичанского НПЗ.

«Мы планируем, что уже с середины ноября этого года Лисичанский нефтеперерабатывающий завод начнет работать почти на полную мощность», - пообещал В.Пристюк, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, и руководство страны, и областная власть прилагают все усилия, чтобы запустить производство в кратчайшие возможные для этого сроки.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Луганской области ожидают, что Лисичанский нефтеперерабатывающий завод ("ЛИНИК", г. Лисичанск, Луганская область), который с марта 2012 года приостановил свою деятельность по инициативе собственника предприятия - компании ТНК-ВР, сможет возобновить работу в октябре текущего года.

Российско-британская ТНК-ВР ведет переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского нефтеперерабатывающего завода на Украине.

При этом исполнительный директор компании Герман Хан отказался комментировать информацию о том, что одним из претендентов на покупку Лисичанского НПЗ является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (владелец Group DF, объединяющей химические и газоснабжающие активы).

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности в Украине, способным ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн.

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).