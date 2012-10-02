«Укрэнерго» увеличило доход на 17,8%

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» январе-августе т.г. увеличилась до 2,187 млрд грн с 1,856 млрд грн в январе-августе 2011 года, или на 17,8%.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями за указанный период выросли на 5,9% – до 90,247 млрд кВт/ч.

Процент оплаты услуг оператора в отчетный период снизился на 1,69% п.п. – до 88,55% против 90,24% в январе-августе 2011 года.

По информации «Укрэнерго», за 8 месяцев т.г. объем недофинансированной товарной продукции составил 250,42 млн грн (без учета НДС) по сравнению с 181,128 млн грн за аналогичный период 2011 года.

За отчетный период компания увеличила объем капитальных инвестиций на 69,1% – до 1,05 млрд грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.