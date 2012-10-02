Азаров: Ситуация в ЕС и США приведет к росту цен на энергоносители

Вливание средств в экономики Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза для их оздоровления приведет к увеличению цен на энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с руководителями дипломатических представительств Украины.

«Сейчас в США и Европейском Союзе предпринимаются очень серьезные усилия. Федеральная резервная система огласила о третьей фазе смягчения, в процессе которой почти 1,5 триллиона долларов вольется в американскую экономику. И как пороговая планка, примерно 45 млрд будет направляться на выкуп ипотечных инвестиционных ценных бумаг. Европейский Центробанк принял целый ряд решений, которые будут способствовать определенному вливанию ликвидности в экономику Европейского Союза. А как на нас это отзовется? Отзовется достаточно просто. Ростом цен на энергоносители, прежде всего. Потому что дешевеющий доллар, естественно будет поднимать уровень цен на нефть, а соответственно, и цены на газ», - сказал Н.Азаров.