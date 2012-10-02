«Газпром» намерен значительно ускорить реализацию Восточной газовой программы

Москва. После начала Еврокомиссией антимонопольного расследования деятельности компании в Европе, российская компания «Газпром» намерена значительно ускорить реализацию Восточной газовой программы, направленной на расширение экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания под председательством главы компании Алексея Миллера по реализации в IV квартале 2012 года плана-графика работ в рамках Восточной газовой программы.

«На совещании было отмечено, что, с учетом динамики роста спроса на газ в странах АТР, в «Газпроме» ведется работа, направленная на значительное ускорение реализации Восточной газовой программы», - говорится в сообщении.

В работе совещания приняли участие руководители и специалисты профильных подразделений ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе.

11 сентября официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов на пресс-конференции в Москве сообщил, что «Газпром» намерен нарастить поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до уровня поставок в Европу.

Такие планы «Газпрома» уже назвали «восточным разворотом».

В «Газпроме» рассматривают антимонопольное расследование Еврокомиссии как давление с целью снизить цены на российский газ.

Справка УНИАН: Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром».

Напомним, поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).