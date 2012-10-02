«Черноморнефтегаз» планирует запустить буровую установку «Незалежність» к концу года

Крупный украинский добытчик газа - ГАО «Черноморнефтегаз» планирует запустить буровую установку «Незалежність» на одесском месторождении природного газа к концу года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Новая буровая установка начнет работу на платформе БК-2 Одесского месторождения природного газа, строительство которой сейчас проводит «Черноморнефтегаз», планируется, что она встанет на точку бурения до конца года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, буровая установка «Незалежність» была спущена на воду в греческом порту Кавала, и уже на этой неделе она начнет проходить пролив Босфор, после чего отправится в турецкий порт Гиресун для монтажа оборудования, а затем – на украинскую базу бурения в Черном море для дообустройства.

В сообщении отмечается, что путь установки из Сингапура к Черному морю занял более полутора месяца и составил свыше 11 тысяч миль.

Большую часть пути СПБУ преодолела на полупогружном судне Xiang Yun Kou.

Справка УНИАН. Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність»-

была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году. Оснащена самым современным оборудованием, и, вместе с СПБУ «Петр Годованец», станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе.

Имеет наилучшие характеристики в своем классе как по глубине постановки (до 120 м.), так и по глубине бурения (9 144 м.). Способна бурить 12 скважин с одной постановки.

По погодным условиям СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.