Кабмин назначил правление НАК «Укрсветолизинг»

Кабинет министров Украины назначил правление созданной в конце 2011 года Национальной акционерной компании «Укрсветолизинг»

Соответствующие распоряжения от 1 октября обнародованы на официальном сайте Кабмина.

Согласно распоряжению №721, главой правления НАК «Укрсветолизинг» назначен Валерий Попель, его первым заместителем распоряжением №722 назначен Ян Савченко.

Заместителем главы правления назначен Александр Галинский, членами правления, соответственно, - Сергей Заглоцкий и Елена Куценко.

Справка УНИАН. «Укрсветолизинг» - компания, созданная с целью содействия реализации государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и в сфере энергосбережения. Также целью создания компании является стимулирование производства и внедрения современных светодиодных систем освещения и интегрированного оборудования, передача их в лизинг, организация технического обслуживания. Согласно постановлению, компания является государственным акционерным обществом, учредителем ее является Кабмин, которому принадлежит 100% уставного капитала.