Рада выделила «Нафтогазу» 3,9 млрд грн

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона (11274) проголосовал 261 народный депутат из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предлагается увеличить на 3,9 млрд грн расходы Министерству энергетики и угольной промышленности Украины на финансирование новой бюджетной программы «Компенсация Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства для производства тепловой энергии, которая потребляется населением». Одновременно в законе предлагается увеличить на эту же сумму предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины, в том числе предельный объем дефицита общего фонда Государственного бюджета Украины.