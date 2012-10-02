Российские акционеры ТНК-ВР намерены выкупить британскую часть компании

Консорциум российских акционеров ТНК-ВР - AAR - нанял Rothschilds group для организации финансирования сделки по выкупу всей доли ВР в российско-британской компании, сообщает РИА-Новости с ссылкой на представителя консорциума Михаила Лоскутова.

"В конце прошлой недели консорциум AAR нанял Rothschilds group для организации синдиката банков для финансирования сделки по выкупу доли ВР в ТНК-ВР", - сказал он.

По словам М.Лоскутова, Rothschilds в ближайшее время начнет переговоры с представителями банков по привлечению финансирования под сделку. При этом заемные средства привлечет не AAR, а ТНК-ВР.

Ранее сообщалось, что переговоры AAR с ВР должны быть завершены 17 октября, к этому сроку консорциум должен сделать свое предложение по цене.

На прошлой неделе стало известно, что AAR заинтересован в выкупе 50% доли британской BP в совместном предприятии, хотя ранее планировал выкупить только половину - 25%. При этом AAR намерен оплатить сделку наличными.

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).