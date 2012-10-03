Определен порядок выполнения соглашений о разделе продукции

Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения соглашений о разделе продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовал 231 народный депутат из 305 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что в случае получения инвестором по соглашению о разделе продукции отказа от пользователя недр в предоставлении согласия на проведение работ в пределах горного отвода, предоставленного такому пользователю недр для добычи полезных ископаемых, кроме горных отводов для добычи каменного и бурого угля, антрацита и железных металлических руд, независимо от оснований для такого отказа, такое согласие может быть предоставлено специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по промышленной безопасности, охране труда, государственного горного надзора и государственного регулирования в сфере безопасного обращения со взрывными материалами промышленного назначения, при условии что одновременное пользование недрами несколькими недропользователями в пределах одного горного отвода не создаст угрозы жизни и здоровью людей и не нанесет вреда недрам и / или промышленным объектам, расположенным в пределах указанного горного отвода.

Соглашением о разделе продукции решения вопросов управления и координации деятельности сторон может полагаться на руководящий комитет или другой орган управления, созданный при участии сторон.

С целью участия государства в выполнении заключенного соглашения о разделе продукции (в том числе участия в деятельности созданных органов управления) Кабинет Министров Украины может передать необходимые полномочия центральному органу исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр или другому органу государственной власти, назначает представителей до руководящего комитета или другого органа управления, созданного по соглашению, определяет объем их полномочий и контролирует их деятельность.

Рабочим органом Межведомственной комиссии является центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр (далее - рабочий орган Межведомственной комиссии).

По требованию инвестора и в случаях, когда земельные участки, необходимые для выполнения заключенного соглашения о разделе продукции, находящихся в государственной или коммунальной собственности, участки недр (месторождения полезных ископаемых) предоставляются вместе с такими земельными участками. Во всех остальных случаях государство обеспечивает предоставление по требованию инвестора, земельных участков, необходимых для выполнения заключенного соглашения о разделе продукции в порядке, указанном в такой сделке. В случае пребывания земельных участков, необходимых для использования недр на условиях соглашений о разделе продукции, в собственности физических или юридических лиц или в коммунальной собственности, приобретение права собственности на эти земельные участки осуществляется государством в соответствии с законом, если иное не предусмотрено соглашением о разделе продукции.