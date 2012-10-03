В Беларуси четвертый раз с начала года подорожал бензин

В Беларуси четвертый раз с начала года повысились розничные цены на автомобильное топливо.

Подорожание в зависимости от марки топлива составило от 4,5% до 6,3%.

Так, бензин "Нормаль-80" теперь стоит 6750 белорусских рублей (около 0,8 доллара, подорожание составило 400 рублей), Аи-92 стоит 6950 рублей (около 0,83 доллара, подорожание 300 рублей), Аи-95 стоит 7500 рублей (около 0,88 доллара, подорожание 350 рублей), дизтопливо теперь стоит 7650 рублей (около 0,91 доллара, подорожание 350 рублей).

"Пересмотр цен на нефтепродукты произведен в связи с ростом цены на нефтяное сырье (на 19% в сравнении с уровнем июня 2012 года, когда производилась предыдущая корректировка цен на нефтепродукты), а также в целях поэтапного сближения цен на товары в странах Таможенного союза и повышения эффективности работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения возможности дальнейшей модернизации производства", - заявили в концерне "Белнефтехим", передает РИА "Новости".