Цена нефти продолжила падение на статданных из США

На мировых торгах в среду, 3 октября, цены на нефть снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже упала на 0,17 доллара, или 0,18%, - до 91,72 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,42 доллара, или 0,38%, - до 111,15 доллара за баррель.

API сообщил, что запасы нефти в США выросли на 462 тысячи баррелей, в то время как запасы горючего сократились на 59 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 321 тысячу баррелей. Запасы топлива растут из-за снижения спроса. Эксперты прогнозируют, что тенденция сохранится, передает Bloomberg.