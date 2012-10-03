Государственные угледобывающие предприятия корпоратизируют до 2015 года

Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

Об этом сообщается в распоряжении Кабинета министров (№728 от 19 сентября 2012 года), опубликованном на правительственном портале.

Согласно документу, корпоратизации подлежат госпредпряития «Артемуголь», «Орджоникидзеуголь», «Снежноеантрацит», «Макеевуголь», «Донецкая угольная энергетическая компания», «Красноармейскуголь», «Дзержинскуголь», «Краснолиманская», Шахтоуправление «Южнодонбасское №1», «Торезантрацит», «Шахтерскантрацит», «Селидовуголь» (все – Донецкая область), «Донбассантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь» (все – Луганская область), а также «Волыньуголь» и «Львовуголь».

Как сообщал ранее УНИАН, 12 апреля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий», который предусматривает, что особыми условиями приватизации таких предприятий является продажа всех акций, принадлежащих государству (без сохранения в государственной собственности пакетов акций) в уставных капиталах акционерных обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

3 мая Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.