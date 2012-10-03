Для "Газпрома" время легко добываемого газа уходит

По расчетам «Газпрома», до 2030 года доля месторождений со сложными условиями добычи газа в России превысит 60%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом начальник департамента налоговой политики ОАО «Газпром» Карен Оганян заявил в ходе парламентских слушаний «Налогообложение газовой отрасли в 2013 году и плановом периоде 2014-2015, принцип установления ставки НДПИ».

«Время легкого газа уже проходит и удельный вес месторождений с более сложными условиями добычи на Дальнем Востоке, Восточной Сибири, на шельфе неуклонно растет, и по нашим расчетом, к 2030 году доля месторождений со сложными условиями добычи превысит 60%», - сказал К.Оганян.

По его словам, результатом этого будет рост себестоимости затрат по добычи газа.

Он подчеркнул, что эти факторы должны учитываться при определении налоговой нагрузки и ставок НДПИ.

К.Оганян отметил, что цена на российский газ на внешних рынках очень волатильна и существенное влияние на компанию оказывают условия работы в Европе.

«Это оказывает отрицательное влияние на капитализацию компании. Вы знаете, что органы ЕС начали разбирательства с «Газпромом» по вопросам, связанным с антимонопольным законодательством. Все это направлено на снижение цен», - сказал он. Кроме этого, по его словам, ЕС выдвигает претензии в связи с привязкой цены газа к нефтяной корзине.

К.Оганян отметил, что в таких условиях тезис о том, что экспорт за границу является золотой жилой, которая помогает компенсировать недостаточную доходность от реализации газа в России, уже не выдерживает никакой критики.

По его словам, внешние условия и планы властей увеличить ставки на НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - УНИАН) негативно влияет на капитализацию компании.

«Результатом является уменьшение инвестиций в газовую отрасль, уход иностранных инвесторов», - сказал К.Оганян.

По его словам, самой главной проблемой является отсутствие постоянных правил игры при определении налогообложении, что очень нервирует иностранных инвесторов.

Он отметил, что за прошедшие два года 3 раза пересматривались ставки НДПИ либо правительство заявляло о намерении их пересмотреть.

К.Оганян сообщил, что в 2011 году прибыль «Газпрома» после налогообложения составила около 1 трлн рублей при уровне рентабельности 18%. С 2012 года ставка НДПИ увеличивается более чем в два раза, что приведет к снижению рентабельности по чистой прибыли до 7%.

«Увеличение налоговой нагрузки на газовую отрасль - это не просто некие абстрактные цифры. Это конкретные объемы снижения добычи газа и отказ от реализации целого ряда инвестиционных проектов в связи с тем, что они становятся нерентабельными», - подчеркнул К.Огонян.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе.

27 сентября 2011 года по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.

В «Газпроме» рассматривают антимонопольное расследование Еврокомиссии как давление с целью снизить цены на российский газ.

Поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).

Справка УНИАН. Средневзвешенная цена газа, закупаемого Украиной у "Газпрома", в четвертом квартале 2012 года составит 432 доллара за тысячу кубометров.