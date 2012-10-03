В угольной отрасли Украины уменьшилось количество смертей

В январе-сентябре 2012 года количество несчастных случаев со смертельным исходом на производстве в угольной отрасли Украины уменьшилось на 28% - до 98 случаев против 125 в прошлом году.

Об этом сообщили УНИАН в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины со ссылкой на заявление начальника управления надзора в угольной промышленности Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины Александра Холода.

Основными причинами гибели шахтеров А. Холод считает организационные проблемы и нарушение техники безопасности самими горняками.

«Только в этом году было смертельно травмировано 5 инженерно-технических работников, которые непосредственно отвечают за безопасную организацию работ. Речь идет о сознательном систематическом нарушении правил промышленной безопасности», - отметил он.

По мнению А. Холода, чтобы устранить причины смертельного травматизма шахтеров, необходимо законодательно ввести экономическую ответственность владельцев шахт за каждый случай гибели горняка на их предприятии.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. вступил в силу Закон Украины «О внесении изменения в статью 5 Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда». Закон предусматривает, что дети, родители которых имеют стаж подземной работы не менее 15 лет либо погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I или II группы, зачисляются вне конкурса по личному выбору специальности в государственные и коммунальные высшие и профессионально-технические учебные заведения Украины для обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

30 июля Президент подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения вдов умерших пенсионеров угольных предприятий, которые при жизни имели право на бесплатное получение бытового топлива». Документ вводит единый подход к освобождению от налогообложения бытового топлива (или получению за него денежной компенсации), предоставленного как вдовам шахтеров, погибших на производстве, так и вдовам умерших шахтеров-пенсионеров, которые имели такое право при жизни.

Справка УНИАН. На шахтах Украины, по информации Госгорпромнадзора, в 2009 году погиб 151 человек, в 2010-м – 131, в 2011-м – 155 человек.