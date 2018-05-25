"Росатом": Деньги на проект "Завод по производству ядерного топлива" зарезервированы

Генеральный представитель ГК "Росатом" на территории Украины Александр Мертен в эксклюзивном интервью УНИАН рассказ о перспективах российско-украинского сотрудничества в атомной сфере, строительстве завода по производству ядерного топлива и о том, как решаются вопросы, связанные с финансированием достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

- Александр Александрович, на этой неделе украинский парламент принял закон о выделении из государственного бюджета 80 миллионов гривень, чтобы госконцерн "Ядерное топливо" мог выкупить акции допэмиссии совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива». На какой стадии находится этот проект?

- 4 октября состоится торжественная закладка первого камня в фундамент будущего предприятия - российско-украинского СП «Завод по производству ядерного топлива». Пока все мероприятия идут в соответствии с достигнутыми договоренностями. Безусловно, сейчас главный вопрос – финансирование проекта. В июле этого года акционеры предприятия - российская топливная компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» - приняли решение увеличить уставный капитал компании более чем на 20 миллионов долларов. Акционер с российской стороны зарезервировал необходимые денежные средства. Ожидалось решение украинского акционера. И вот на этой неделе украинский парламент принял закон о выделении из государственного бюджета 80 миллионов гривен. Сейчас главное – соблюсти сроки, чтобы дополнительный выпуск акций, а именно на эти цели выделились деньги, не отменился и не отложилась реализация проекта.

- Компания «ТВЭЛ» готова предоставить Украине заем для реализации первоочередных мероприятий проекта?

- Готова. Соответствующий договор со стороны российской топливной компании подписан и направлен в госконцерн «Ядерное топливо». Надеемся, уже в этом месяце СП получит первые денежные средства.

- Куда будет поставляться продукция завода?

- Ядерное топливо, производимое на будущем заводе, в первую очередь, должно пойти на покрытие потребностей украинских АЭС.

Как только предприятие выйдет на проектную мощность и производство собственного топлива позволит закрыть вопрос обеспечения АЭС Украины, то, конечно, можно будет рассматривать и экспорт продукции в другие страны. Почему бы заводу не поучаствовать в диверсификации поставок ядерного топлива, например, в Европу? Будущий завод – совместный российско-украинский бизнес-проект. Наша цель – сделать производство рентабельным, а значит максимально загрузить мощности предприятия. Без сомнения, продукция завода будет конкурентоспособной на рынке ядерного топлива.

- По итогам 2011 года украинские предприятия поставили «Росатому» оборудование на 140 млн долларов. Каковы перспективы дальнейшего сотрудничества, что ожидается по итогам 2012 года? Можно ли спрогнозировать показатели на 2013 год?

- Все зависит от объема и темпов строительства новых энергоблоков, а также от выполнения запланированных сервисных и ремонтных работ, которыми может быть востребована продукция машиностроительных предприятий. Подводить итоги 2012 года сейчас рано. Планы на 2013 год будут формироваться в конце текущего года.

Главная общая задача сводится к тому, чтобы товарооборот между Украиной и Россией в нашей отрасли рос.

- Сегодня активно обсуждается тема создания двух российско-украинских СП в рамках реализации подписанного в июле меморандума о дальнейшем сотрудничестве в атомной сфере. Что конкретно планируется сделать?

Предполагается обмен активами по двум направлениям - в сферах энергетического машиностроения и топливного цикла. В топливный холдинг украинская сторона могла бы внести пакет акций завода по производству ядерного топлива, российская – например, акции одного из обогатительных предприятий, другие активы.

Что же касается машиностроительного холдинга, то здесь мы только в начале пути. Российский «Атомэнергомаш» должен подготовить предложения, какие предприятия могут войти в СП от России. Украина предложила акции харьковского «Турбоатома». После того, как список предприятий будет сформирован, компания «Deloitte&Touche» проведет оценку активов и даст свои рекомендации по созданию СП. Только после этого будет расписана «дорожная карта», по которой мы и будем двигаться.

- Относительно достройки двух блоков на ХАЭС. Как известно, 80% финансирования строительства ложится на российскую сторону. На какой стадии в данный момент находится вопрос финансирования проекта?

- В июне 2010 года правительства Российской Федерации и Украины подписали соглашение о сотрудничестве в сооружении 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. В соответствии с этим документом российская сторона подтвердила готовность обеспечить организацию финансирования проекта в форме кредитования, но при условии, что Украина также частично выделит средства.

Предполагалось, что кредитование будет организованно за счет российских государственных банков, в частности, «Сбербанка России». Заемщиком по кредиту должен выступить НАЭК «Энергоатом». Таким образом, госкорпорация «Росатом» не является стороной кредитного соглашения, но мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы «Сбербанк России» и «Энергоатом» нашли общий язык.

- То есть, подробности готовящегося кредитного соглашения Вам не известны?

Именно так. Но точно могу сказать, что проект кредитного соглашения в настоящее время находится в «Энергоатоме», куда его направил «Сбербанк России». Теперь главное - выдача украинской стороной государственных гарантий для покрытия рисков кредитования. Это - одно из основных условий обеспечения долгосрочной финансовой поддержки проекта российским банком.

- Но в начале сентября Верховная Рада приняла закон, который разрешает строительство блоков ХАЭС. Разве это не гарантии?

Принятие закона Украины о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электростанции создает необходимые основания для предоставления государственных гарантий Украиной для финансирования проекта. Как только гарантии будут предоставлены, кредитное соглашение будет подписано. Кредитование рассчитано траншами, и первоочередная сумма заема должна быть потрачена целевым образом - на разработку проекта реакторной установки, которую заказывает НАЭК «Энергоатом» у российской компании "НИАЭП - АСЭ", входящей в ГК "Росатом".

- В конце августа посол Украины в Армении Иван Кухта отметил, что Украина заинтересована участвовать в строительстве Армянской АЭС. Также заявлялось, что Украина готова принять участие в создании атомных электростанций на территории стран-партнеров. Рассматривает ли «Росатом» варианты привлечения к своим проектам Украины?

- «Росатом» не просто рассматривает такие варианты, он активно предлагает своим украинским партнерам развивать кооперацию. Основной задачей дочерней структуры «Росатома» - «Русатома Оверсиз» и нашего представительства является развитие такой кооперации между предприятиями атомного промышленного комплекса Украины и предприятиями госкорпорации «Росатом».

На сегодня у «Росатома» достаточно обширный портфель заказов на сооружения атомных электростанций за рубежом, есть проекты строительства новых электростанций в России. Собственных существующих энергомашиностроительных мощностей, а также людей, т.е. профессионалов, которые занимаются проектированием и строительством, может оказаться не достаточно для освоения такого объема работ. По инициативе «Росатома» была создана российско-украинская рабочая группа по сотрудничеству в третьих странах, которая активно работает. И мы готовы с нашими украинскими партнерами идти вместе на рынки зарубежных стран, приглашаем их к участию в проектах.

- И как, украинские партнеры участвуют?

- Более того, украинские партнеры предлагают свои варианты сотрудничества, и на сегодняшний день уже есть определенные наработки. К примеру, в сфере строительства, сервисного обслуживания, ремонта и модернизации атомных электростанций российского проекта за рубежом.

Кроме того, готовятся совместные проекты в третьих странах по таким направлениям, как генерация и экспорт электроэнергии, интеграция инжиниринговых услуг, производство оборудования для АЭС. Возможно и сотрудничество в сфере тепловой энергетики, при модернизации ее объектов.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Артем Белоусов