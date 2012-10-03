Конкурсы на СРП по 4 нефтегазовым участкам могут быть объявлены в конце года

Конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по четырем нефтегазовым участкам могут быть объявлены в конце 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий.

"До конца года следует ожидать объявление конкурсов. Мы приняли решение подписать три договора в ноябре (по Юзовскому, Олесскому и Скифскому участкам - УНИАН) и буквально сразу объявить о следующих конкурсах. Мы покажем конкретный результат и сразу запустим еще четыре проекта", - сказал он.

Э.Ставицкий отметил, что планируется объявить конкурсы по Слобожанской нефтегазоносной площади (Харьковская обл.), Форосской газоносной площади на шельфе Черного моря, а также по участку на мелководном шельфе Прикерченской зоны и сухопутному участку, который расположен на территории Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областей.

"Мы сейчас сверяем координаты с потенциальными инвесторами, которые хотят участвовать в конкурсах", - уточнил Э.Ставицкий.

Справка УНИАН. В мае т.г. победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

На участие в конкурсах подали заявки 5 транснациональных компаний.

В частности, на конкурс по Юзовской площади заявки подали три компании - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олесской площади - две компании - Сhevron и Eni.

В феврале Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Форосскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.

По прогнозам Кабинета министров, в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции (СРП).