Украина в перспективе может сдавать в аренду буровые установки

Эксперты позитивно оценивают планы НАК «Нафтогаз Украина» закупить еще две буровые установки, которые смогут вести разведку и бурение скважин для добычи газа на средних глубинах шельфа Черного моря – до 800 м, и не исключают возможность в последующем сдачи их в аренду другим странам, работающим на шельфе Черного моря.

В частности, секретарь Экспертного совета по вопросам рынка природного газа Леонид Униговский в комментарии УНИАН отметил, что добыча газа на шельфе более перспективна, чем добыча сланцевого газа. «Заниматься разработкой на шельфе необходимо, поскольку перспективы нефтегазовых акваторий, особенно Черного моря, значительно более реальны, чем перспективы по сланцевому газу. Этим надо заниматься», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что черноморский шельф на предмет запасов газа изучен не более чем на 4%.

«Надо активно работать в этом направлении, а делать это без полупогружных плавучих платформ практически невозможно. Перспективные площади находятся на большой глубине. Там без таких установок не обойтись», - сказал Л.Униговский.

В свою очередь, независимый энергетический эксперт Владимир Сапрыкин также отметил необходимость разведки шельфа именно на средних глубинах.

«Это будут уже более мощные буровые, которые будут работать на площади Палласа, то есть на больших глубинах. Если «Петр Годованец» и «Независимость» работают на глубине моря до 120 метров, то эти - до 800 или даже до тысячи.

Есть общее неправильное мнение, что буровая пришла и она занимается добычей газа. На самом деле она ведет еще и разведку, то есть занимается опытно-промышленным бурением. В основном в Украине разведаны мелководные месторождения на глубине до 120 метров. Задача мощных буровых - перейти на средние глубины, и первое - это разведка, и потом уже промышленное бурение», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил низкий уровень разведки черноморского шельфа.

«Пока трудно говорить о запасах газа, поскольку всего на 4% изучены Черное и Азовское моря. Что касается структуры Палласа, то там серьезные запасы. Где-то более 80 миллиардов кубометров газа», - сказал В.Сапрыкин.

При этом он подчеркнул, что покупка установок для разведки - более рациональный шаг, чем, к примеру, их аренда. В.Сапрыкин также считает, что Украина со временем сама сможет сдавать в аренду эти буровые странам, занимающимся разведкой черноморского шельфа.

«Прежде всего встает вопрос: где арендовать такую установку? Добыча газа в Черном море пока незначительна, и там не работают такие буровые. Тащить ее откуда-то, к примеру, из Африки или Америки было бы очень дорого. А в перспективе, если у нас будут такие установки, то мы, в принципе, сможем сдавать их в аренду соседям. Тем же румынам и болгарам», - отметил В.Сапрыкин.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский также считает, что арендовать подобные установки или купить уже бывшую в эксплуатации было бы дороже.

«Наверно, есть вариант купить бывшую в употреблении установку. Однако ее апгрейд обойдется, наверно, раза в два дороже. Если взять, к примеру, буровое судно, то его цена от миллиарда долларов и выше, и, к примеру, в штормовых условиях им работать сложно. Так что покупка – оптимальный вариант», - сказал эксперт.

По мнению В.Землянского, благодаря работе новых буровых установок на средних глубинах за 5-7 лет добычу газа на шельфе Черного моря можно будет увеличить до 6-7 миллиардов кубометров в год.

«Если две буровые, которые будут работать на мелководье, позволят увеличить добычу газа до 3 миллиардов кубов, то с запуском двух новых, соответственно, минимум вдвое увеличится добыча за 5-7 лет.

И если добыча на шельфе будет происходить на фоне снижения потребления газа, то с учетом проектов по строительству LNG-терминала и добычи сланцевого газа, это позволит если не отказаться полностью, то существенно минимизировать объем закупки газа у Российской Федерации», - считает В.Землянский.

Он также предположил, что если будет происходить закупка уже построенных платформ, то они смогут начать работу на шельфе приблизительно через полгода, если же они будут строиться под заказ - то через полтора–два года.

Эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко в целом поддерживает инициативы по развитию добычи газа на черноморском шельфе, однако считает, что этим должны заниматься иностранные компании.

«Я считаю, что, безусловно, надо развивать добычу углеводородов в Черноморском бассейне. Однако, с моей точки зрения, необходимо было привлекать иностранных инвесторов для разработки шельфа, чтоб риски брали на себя частные компании, а не государственная компания», - отметил он.

В.Омельченко подчеркнул, что риски в первую очередь определяются тем, что пока нет подтверждения объемов запасов газа на шельфе.

«Если понятно, какие запасы, то эти риски не настолько велики. Но все равно существуют ценовые риски, политические – они есть. А если месторождение еще не открыто и буровые покупаются для геологоразведки, то риски чрезвычайно высокие», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» 28 сентября 2012 года объявила проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

Финансирование закупки буровых платформ будет осуществляться за счет заимствований компании и не потребует привлечения бюджетных средств.

В 2011 году "Нафтогаз Украины" закупил самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Петр Годованец» у британской компании Highway Investment. ГАО «Черноморнефтегаз» планирует запустить вторую СПБУ «Независимость» на Одесском месторождении природного газа к концу года.

Согласно заявлению Президента Украины Виктора Януковича, в Украине планируется закупить еще пять буровых установок.