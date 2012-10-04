«Нафтогаз» намерен выкупить у банка «Надра» ОВГЗ на 92,9 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена осуществить закупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у банка «Надра» на сумму почти 92,9 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.

ОВГЗ будут реализованы одним лотом. В тендере принимает участие один участник.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Банк «Надра» входит в группу крупнейших банков Украины. С 10 февраля 2009 года по 13 августа 2011 г. в банке «Надра» работала временная администрация.

Во втором квартале 2011 г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд грн. По ее результатам компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, приобрела 89,9659% акций банка.

Банк «Надра» в I квартале 2012 года получил чистую прибыль 285 тыс. грн.