Бойко уверен, что завод по фабрикации ядерного топлива заработает в установленные сроки

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко уверен, что первая очередь украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива будет запущена в установленные сроки – в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после церемонии закладки первого камня.

«Нам придется ударно поработать, чтобы в 2015 году запустить первую очередь завода. Я уверен, что с этой задачей мы справимся, потому что у нас команда, и наши коллективы - и наш, и «Росатома» - нацелены на достижение результата быстрого, качественного и с выгодой для экономик обеих наших стран и народов. Очень важно, что это практический пример кооперации двух наших стран – России и Украины. И этот пример покажет выгодность дальнейшей кооперации, поскольку у нас большие планы, в частности в атомной отрасли», - сказал Ю.Бойко.

Он отметил, что строительство и начало работы даст толчок всем отраслям экономики для развития всех отраслей экономики и науки, а также позитивно отразится на социальной ситуации Кировоградской области.

Напомним, сегодня, 4 октября, в районе поселка Смолино Кировоградской области начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива. Как отметил премьер-министр Украины Николай Азаров, первая очередь завода будет сдана уже в 2015 году, что позволит обеспечивать ядерным топливом все 15 существующих украинских АЭС и два новых реактора, которые к тому времени будут построены на Хмельницкой АЭС.

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Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.