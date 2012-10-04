Азаров поздравит Медведева с началом реализации "ядерного" украинско-российского проекта

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает строительство завода по фабрикации ядерного топлива крупнейшим проектом обеспечения энергонезависимости страны за всю историю существования независимой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после церемонии закладки первого камня строительства.

«Сегодня в такой знаменательный день начинается практическая реализация такого грандиозного в масштабах Украины проекта. Это, неверное, самый крупный за все годы независимости проект по обеспечению энергетической независимости нашей страны», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что первая очередь завода будет сдана уже в 2015 году, что позволит обеспечивать ядерным топливом все 15 существующих украинских АЭС и два новых реактора, которые к этому времени будут построены на Хмельницкой АЭС.

«Это задача стратегической важности», - сказал премьер.

По его словам, строительство и работа завода позволит решить социальные вопросы в Кировоградской области.

«Строительство этого завода открывает перспективы не только перед работниками урановых рудников и урановых шахт, но и перед всеми работниками большого региона и всей Кировоградской области», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер отметил, что сегодня намерен поздравить своего российского коллегу – премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с началом реализации этого крупномасштабного совместного украинско-российского проекта.

«Этот проект открывает новую полосу сотрудничества с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией… Я поздравлю своего коллегу сегодня, Дмитрия Анатольевича Медведева, вот с таким важным событием», - сказал он.

Как сообщалось, сегодня, 4 октября, в районе поселка Смолино Кировоградской области начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива.

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Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.