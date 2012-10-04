Украина и Россия обсуждают создание СП по конверсии и обогащению урана

Украина и Россия планируют расширять сотрудничество в атомной сфере по различным направлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко на брифинге после церемонии закладки первого камня на строительстве завода по фабрикации ядерного топлива.

В частности, он отметил, что Украина и Россия обсуждают вопрос создания СП по конверсии и обогащению урана на российской территории.

«Ключевой вопрос - это обогащение и конверсия. Мы договорились о том, что это может быть совместное предприятие уже на российской территории. И фабрикация топлива - это совместное предприятие, которое заложено здесь, на украинской территории», - сказал С. Кириенко.

Он отметил, что СП будут созданы на паритетных условиях, причем контрольный пакет акций будет у той страны, где оно будет расположено.

«Это важно, потому что страна, на территории которой находится такой объект, отвечает за безопасность эксплуатации», - сказал глава «Росатома».

Также он отметил, что следующим этапом сотрудничества станет сфера машиностроения.

«Мы рассматриваем возможность интеграции некоторых активов в машиностроении и атомном энергомашиностроении и на территории Украины, и на территории России, проектирование (по различным направлениям – УНИАН), потому что даже в проектировании этого завода участвуют и российские и украинские проектные институты, сооружение атомных станций. Вот Хмельницкая атомная станция – это первый такой совместный проект», - сказал С.Кириенко.

Он отметил, что в результате совместная работа Украины и России может охватывать весь технологический цикл атомной отрасли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, в районе поселка Смолино Кировоградской области начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива. В церемонии закладки первого камня приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко и генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

По словам Н. Азарова, первая очередь завода будет сдана уже в 2015 году, что позволит обеспечивать ядерным топливом все 15 существующих украинских АЭС и два новых реактора, которые к тому времени будут построены на Хмельницкой АЭС.

Напомним, в декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» (Украина) и ОАО «ТВЭЛ» (РФ) зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».