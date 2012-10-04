У Азарова настаивают - правительство Лазаренко не предоставляло РФ гарантий по ЕЭСУ

Украинское правительство настаивает, что Кабинет министров во времена премьерства Павла Лазаренко не предоставлял Министерству обороны Российской Федерации никаких соглашений-обязательств и никаких гарантий относительно выполнения финансовых обязательств корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) за поставленный Россией природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители Кабмина заявили сегодня, обосновывая в ходе заседания Киевского апелляционного административного суда апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда столицы о взыскании с Украины более 3 млрд грн долга ЕЭСУ в интересах Минобороны РФ.

«Кабинет министров Украины никаких соглашений-обязательств перед Министерством обороны Российской Федерации не заключал и не предоставлял никаких гарантий», - подчеркнули представители правительства.

Они заметили, что письма П.Лазаренко, адресованные в 1996 году тогдашнему главе российского правительства Виктору Черномырдину, «являются обычной перепиской между главами правительств, которая не несет в себе никаких финансовых обязательств».

Кроме того, представители правительства считают, что суд первой инстанции проигнорировал тот факт, что третье лицо в деле – корпорация ЕЭСУ - существует и сейчас, а потому как самостоятельный хозяйственный субъект должна отвечать за собственные заключенные финансовые соглашения.

Также в Кабмине считают, что Минобороны РФ, подавая свой иск о взыскании долга, нарушил сроки исковой давности.

Учитывая изложенное, представители Кабмина считают, что судом первой инстанции при рассмотрении иска российской стороны были нарушены нормы материального и процессуального права, а поэтому просят суд апелляционной инстанции отменить решение Хозяйственного суда Киева и принять новое решение - об отказе Минобороны РФ в удовлетворении иска.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн. грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь как ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует как третье лицо на стороне ответчика.

19 сентября Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации ЕЭСУ и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн. 53 тыс. 506 грн 26 коп. (около 390 млн. долл.).