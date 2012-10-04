«Нафтогаз» объявил открытый конкурс на сейсморазведку площади Палласа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 4 октября объявила открытый конкурс на проведение сейсмологических исследований на площади Палласа, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, компания планирует как можно раньше начать освоение структуры Палласа с целью стабилизации и увеличения добычи нефти и газа, предусмотренных «Энергетической стратегией Украины на период до 2030 года», а также полного обеспечения потребностей населения и бюджетной сферы в природном газе.

В компании отмечают, что программа работ согласно лицензионному соглашению об условиях пользования недрами, являющаяся неотъемлемой частью полученного компанией Специального разрешения на пользование недрами площади Палласа, предусматривает проведение сейсморазведочных исследований 3D (2011-2012 гг.); бурение параметрической скважины (5350 м) (2013 г.); бурение двух поисковых скважин (2014 - 2017 г.); бурение разведочных и эксплуатационных скважин (2017-2026 гг.).

В дальнейшем предполагается бурение 15 разведочных и 162 эксплуатационных скважин глубиной от 4950 м до 6050 м.

«Ожидаемая продолжительность сооружения скважины на структуре Палласа - около шести месяцев», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Структура Палласа расположена в южной части Прикерченского шельфа Черного моря на трансграничной территории Украины и России. Площадь структуры Палласа составляет около 200 кв. км. Глубина моря в точке проектной параметрической скважины составляет 460 м. Площадь структуры - около 200 кв. км. Перспективные извлекаемые ресурсы углеводородов достигают 145 млн т.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.