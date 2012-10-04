Стоимость сооружения ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС-Бар" увеличена в 1,7 раза

Кабинет Министров Украины увеличил общую сметную стоимость проекта реконструкции сооружения линии электропередач (ЛЭП) напряжением 330 кВ "Днестровская ГАЭС-Бар" с реконструкцией подстанции "Бар" в 1,7 раза – до 308,125 млн грн.

Обновленная стоимость проекта утверждена распоряжением правительства № 734-р от 3 октября 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно распоряжению, стоимость строительно-монтажных работ составит 138 млн 858,639 тыс. грн, оборудования – 76 млн 569,638 тыс. грн, пуско-наладочных работ – 7 млн 961,808 тыс. грн, других расходов – 84 млн 735,03 тыс. грн.

По состоянию на 20 мая 2012 года было выполнено работ на 177 млн 897,148 тыс. грн.

Протяженность линии составит 72,899 км.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале 2011 года НЭК «Укрэнерго» подписала с хорватской компанией Dalekovod d.d. (Загреб) договор на строительство воздушной линии (ВЛ) 330 кВ "Днестровская гидроаккумулирующая электростанция - подстанция "Бар" (Черновицкая - Винницкая области)

НЭК «Укрэнерго» планирует построить линию «Днестровская ГАЭС – Бар» для обеспечения выдачи мощности со строящейся Днестровской ГАЭС. Предполагается, что линия протяженностью 73 км будет сооружена за 15 месяцев.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозировало завершение строительства линии в 2012 году.

Справка УНИАН. В декабре 2007 года НЭК «Укрэнерго» и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о предоставлении кредита в 200 млн долл. на реализацию проекта по передаче электроэнергии. Соглашение вступило в силу 5 декабря 2008 года.

В рамках проекта предполагается реконструировать ПС 220 кВ "Азовская", ПС 330 кВ "Первомайская", "Южная", "Днепродзержинская" и "Чайкино" и 5 ПС 750 кВ, увеличить мощностьЛЭП "Симферополь-Севастополь" с 220 кВ до 330 кВ, реконструировать ПС "Симферополь", построить ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС - Бар".