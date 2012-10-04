«Киевэнерго» закупило нефтепродукты на 11,44 млн грн

Компания «Киевэнерго» закупила у компаний «КЛО-Карта» (г. Киев) и «Лукоил-Украина» нефтепродукты на общую сумму 11,44 млн грн, сообщает «Вестник государственных закупок».

Согласно сообщению, закупка нефтепродуктов была представлена тремя лотами общим объемом 1188042 л.

Договор на поставку продукции был подписан 27 сентября 2012 года. Срок поставки — не позднее 31 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

Столичная сеть автозаправочных станций "КЛО" создана в 1994 году, в настоящее время насчитывает 50 АЗС. Помимо Киевского региона компания располагает комплексами в Житомирской и Черниговской областях.

Постоянными топливными поставщиками КЛО являются завод Orlen Lietuva (Литва, ранее - Mazeikiu nafta) и НПЗ Белоруссии.

"КЛО" также реализует топливо Кременчугского НПЗ (ПАО "Укртатнафта", Полтавская обл.) и Лисичанского НПЗ (ЗАО "ЛИНИК", Луганская обл.).

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) «ЛУКОЙЛ-Украина» образовано в ноябре 1999 года для создания розничной сети реализации нефтепродуктов в Украине и на данный момент входит в пятерку лидеров топливного рынка по количеству АЗС и объему розничной реализации нефтепродуктов. Компания осуществляет оптовый и розничный сбыт нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, масла, газа, битумов.