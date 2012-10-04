ДТЭК открыл крупнейшую в Украине ветроэлектростанцию

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, ввел в эксплуатацию первые ветроустановки Ботиевской ветроэлектростанции (ВЭС), крупнейшей ВЭС в Украине, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, компания завершила монтаж 19 ветряных установок. Еще 11 ветряных турбин будут установлены до конца октября 2012 г.

В запуске первых ветряных турбин Ботиевской ВЭС принял участие Президент Украины Виктор Янукович, акционер компании СКМ Ринат Ахметов, губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко, а также генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«К концу года все 30 ветроустановок первой очереди, установленной мощностью 90 МВт, будут запущены в Объединенную энергетическую систему Украины», - говорится в сообщении

Так же компания ожидает, что еще 110 МВт мощности Ботиевской ВЭС будут запущены до конца 2013 года.

«После выхода на проектную мощность в 200 МВт, Ботиевская ВЭС будет ежегодно генерировать в среднем 686 ГВт ч электроэнергии (эквивалент потребления 960 тысяч семей)», - отмечается в сообщении.

Инвестиции в строительство станции мощностью 200 МВт составят свыше 350 млн евро.

Производителем ветряных турбин для первой очереди ВЭС является Vestas Deutschland, немецкое подразделение датской компании Vestas Wind Systems AS – мирового лидера и старейшего производителя ветряных турбин.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце 2011 года ООО «Винд Пауэр», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК, приступило к реализации проекта строительства ветроэлектростанции прогнозной мощностью 200 МВт на Ботиевской площадке (Запорожская обл.).

ДТЭК планирует вложить 1,85 млрд евро в строительство ветропарков «ДТЭК Приазовский» (Запорожская обл.) и «ДТЭК Мангуш» (Донецкая обл.) до 2018 года.

«ДТЭК Приазовский» будет состоять из трех площадок: Ботиевской, Приморской и Бердянской. Общая мощность ветропарка – 500 МВт, Ботиевской площадки – 200 МВт, Приморской и Бердянской – по 150 МВт.

Справка УНИАН. ДТЭК – частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.