«Эрсте Банк» возобновил кредитную линию «Хмельницкоблэнерго»

«Эрсте Банк» продолжил сотрудничество с компанией «Хмельницкоблэнерго», возобновив кредитную линию компании в размере 18 млн грн, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, финансирование предусматривает возобновляемую кредитную линию сроком на 12 месяцев. Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала и обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств, в том числе расчетов с ГП «Энергорынок».

«Эрсте Банк» сотрудничает также с «Прикарпатьеоблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго». Банк обслуживает «Прикарпатьеоблэнерго» с 2011 года, обеспечивая финансирование компании в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 30 млн грн, а также реализовал зарплатный проект для сотрудников предприятия и предоставляет расчетно-кассовое обслуживание. «Закарпатьеоблэнерго» является клиентом «Эрсте Банка» с 2010 года и пользуется расчетно-кассовым обслуживанием, а также зарплатным проектом. Компания также имеет возобновляемую кредитную линию в размере 20 млн грн. Кроме этого, «Эрсте Банк» тесно сотрудничает и с частными энергетическими компаниями – так, в 2011 году Erste Group увеличила кредитную линию ДТЭК до 100 млн евро.

В банке отметили, что сотрудничество с энергетическим компаниями является успешным и на данный момент привлекательным корпоративным сегментом для «Эрсте Банка». Вместе с тем, основным фокусом являются малые и средние предприятия, работающие в реальном секторе экономики. Также стратегическим направлением для банка является сотрудничество с муниципалитетами, агросектором и финансирование проектов по энергоэффективности.

Справка УНИАН. АО «Эрсте Банк» (г. Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).

«Эрсте Банк» в январе-июне 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил убыток в 14 раз, – до 66,8 млн грн.

«Эрсте Банк» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил убыток на 28% – до 171,992 млн грн.

ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» занимается поставкой электроэнергии потребителям Хмельницкой области. Государству принадлежат 45,009% акций компании, НАК «Энергетическая компания Украины» - 25% акций.

Уставный фонд ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» составляет 33 млн 637 тыс. 840 грн.

Фонд государственного имущества до конца текущего года планирует выставить на продажу госпакеты акций шести облэнерго: "Хмельницк-", "Тернополь-", "Николаев-", "Харьков-", "Запорожье-" и "Волыньоблэнерго".