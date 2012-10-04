ДТЭК не будет претендовать на контрольный пакет акций «Волыньоблэнерго»

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, не намерен участвовать в конкурсе по приватизации 75% акций энергоснабжающей компании "Волыньоблэнерго" (г. Луцк).

Об этом сообщил журналистам генеральный директор холдинга Максим Тимченко в Ботиево (Запорожская обл.) в четверг, 4 октября.

Справка УНИАН. Министерство энергетики и угольной промышленности разработало проект постановления Кабинета министров, согласно которому Фонду государственного имущества передается 75% акций энергопоставляющей компании «Волыньоблэнерго» для дальнейшей приватизации.

Таким образом, Минэнерго предлагает продать все акции «Волыньоблэнерго», которые принадлежат государству, хотя предыдущие приватизационные конкурсы предусматривали сохранение в госсобственности 25% пакетов энергоснабжающих компаний.

Ранее Кабмин исключил «Волыньоблэнерго» из перечня стратегических предприятий.

В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежит кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.