Украина рассматривает предложение Турции о строительстве LNG-терминала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Украины в Турции Сергей Корсунский сообщил на заседании пресс-клуба в Министерстве иностранных дел Украины.

По его словам, Украина предлагала увеличить LNG-терминал на юге Стамбула, мощностью до 5 млрд куб. м сжиженного газа.

«Они сказали, что увеличивать терминал под Стамбулом они не хотят, а хотят строить новый терминал перед Мраморным морем и пригласили нас к сотрудничеству в этом проекте», - сказал посол.

По словам С.Корсунского, в настоящее время Украина изучает этот вопрос.

Посол сообщил, что Украина передала приглашение турецкой стороне через неделю приехать в Украину для участия в заседании рабочей группы по вопросам энергетики, в ходе которого будет рассматриваться предложение о строительстве LNG-терминала.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно ТЭО, проект может быть реализован в течение 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Примерная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок.

В конце августа т.г. первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский сообщил, что Турция предложила Украине принимать участие в строительстве LNG-терминала на своей территории

«Турецкая сторона предложила Украине присоединиться к созданию нового терминала на территории Турции. Ключевыми партнерами здесь выступают Турецкая государственная компания Botas (аналог украинского «Нафтогаза») и частная компания Egagas, которая владеет одним из действующих LNG-терминалов в Турции», - сказал В.Хорошковский.