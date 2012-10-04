Киевэнерго заявляет о готовности к началу отопительного сезона

Публичное акционерное общество “Киевэнерго” технологически готово к подключению объектов социальной и жилищной сферы к отоплению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевэнерго.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты компании осуществили значительный комплекс работ. В частности, проведены капитальные и текущие ремонты энергоблоков, котлов и другого оборудования ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, станций теплоснабжения, котельных, теплопунктов. Осуществлены также гидравлические испытания теплосетей, реконструкция и плановые ремонты тепловых и электрических сетей и тому подобное.

Отремонтированы, в частности, 5 энергоблоков, 622 водонагревающих и паровых котлов, 551 трансформаторная подстанция, а также около 100 км воздушных линий и 1503 участка кабельных линий и тому подобное.

Также специалисты Киевэнерго осуществили масштабную замену столичных трубопроводов, увеличив запланированный на 2012 год объем в 1,5 раза - с 50 до 75 км. Капитальные ремонты и реконструкция трубопроводов проведены, преимущественно, в районах с наиболее изношенными теплосетями – на Борщаговке, Теремках, Подоле, Куреневке, Соломенке, Троещине, Нивках. Наиболее масштабные работы осуществлены на ул. А. Барбюса, проспекте Комарова и Железнодорожном шоссе. Так, на этих участках было заменено, соответственно, 320 м, 700 м и 800 м трубопроводов диаметром от 600 до 1200 мм

В целом, в текущем году в подготовку столичного энергокомплекса к отопительному сезону 2012/2013 компания вложила более 300 млн гривень.

«Киевэнерго своевременно завершила все работы по подготовке к зиме, и технологически готова начать процесс подключения потребителей к отоплению. Поэтому запуск тепла зависит, в первую очередь, от погодных условий и технологической готовности внутридомовых сетей потребителей», – отметил технический директор ПАО «Киевэнерго” Александр Зайцев.