Москва. Болгария пытается выторговать максимальную выгоду у России от реализации «Южного потока».

Как сообщили УНИАН в Центре энергетической экспертизы, такое мнение высказал заместитель генерального директора по науке Института энергетической стратегии (Россия) Алексей Громов.

«Сегодня говорить что-то определенное по тому, как будет развиваться ситуация с Болгарией в будущем, очень трудно. Болгария понимает, что она сейчас играет значимую роль для России в реализации проекта «Южный поток». Поэтому она пытается изо всех сил использовать свое геополитическое преимущество в этом вопросе», - сказал А.Громов.

По его мнению, сейчас идет обычный политический торг. Болгария пока не может определиться, что ей важнее – проекты с Россией или дружба с Евросоюзом. Это продолжение истории с отказом Болгарии от проекта строительства российской атомной станции или той, когда она торговалась за возможность увеличения тарифа по транзиту будущего российского газа через территорию Болгарии по проекту «Южный поток», отметил эксперт.

При этом А.Громов оценивает перспективу в этом вопросе для «Газпрома» как достаточно оптимистичную.

«Учитывая то, что для «Газпрома» проект «Южный поток» политически очень важен и на данный момент достигнута договоренность фактически со всеми странами, за исключением Болгарии, можно предположить, что переговоры по этому вопросу завершатся в положительном ключе», - сказал он.

В свою очередь, аналитик энергорынков компании Expert-Forum (Румыния) Ана Отилия Нуцу, считает, что проект «Южный поток» нерентабелен и является капканом для европейцев.

«В перспективе он может стать причиной новых неурядиц, с одной стороны – между Брюсселем и странами ЕС, и с другой – странами-импортерами газа из Каспийского региона, что являются поставщиками для конкурентного газопровода Nabucco West (Азербайджан, Туркменистан, Иран, Ирак)», - сказала она.

Она напомнила, что проект постройки «Южного потока» - исключительно дорогостоящее мероприятие.

«Я думаю, что «Газпром» не может себе его позволить, а если у него бы и нашлись такие деньги, то нашлось бы еще много инвестиций поважнее, нежели очередной «поток», - считает она.

При этом А.Нуцу подчеркнула, что для стран, по территории которых планируется проложить «Южный поток», важнее диверсифицировать свои источники поставок газа, а не только маршруты импорта природного газа.

Эксперт уверена, что балканским странам не нужно было ничего подписывать по «Южному потоку». София и Бухарест, как одни из ведущих участников проекта, должны были следовать политике ЕС в регионе, что означает приоритетную реализацию проекта Nabucco, добавила она.

«Газопроводные системы Nabucco и South Stream являлись и являются конкурентными проектами – что означает деньги на строительство одной трубы и уменьшение потока транзита газа в другой. Одновременно оба проекта газопроводов нереализуемы, поэтому Болгарии и Румынии необходимо поддержать, в первую очередь, то, что лучше и для ЕС, и для них самих по отдельности», - считает она.

Как сообщал УНИАН, в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект «Южный поток» в обход территории Украины. Проектная производительность морского участка газопровода составит 63 млрд куб. м в год. Строительство «Южного потока» планируется начать в декабре 2012 года. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG по реализации морского участка проекта. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

В сентябре 2012 г. премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Болгария может отказаться от планов по строительству газопровода South Stream, если Россия будет и дальше настаивать на требовании выплатить 1 млрд евро компенсации за отказ строительства атомной электростанции в этой стране.