Брюссель. Еврокомиссия определила рекомендации для улучшения безопасности украинских АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в опубликованном сегодня рабочем документе Еврокомиссии относительно технических итогов реализации стресс-тестов на АЭС Европы.

В отношении Украины Еврокомисия, в частности, обратила внимание на необходимость завершения оценки сейсмической безопасности части оборудования, зданий и объектов инфраструктуры АЭС, определения проблемных мест в случае возникновения сильных торнадо, а также на случай сильных ветров и снегопадов.

При этом, в документе содержится ряд рекомендаций относительно усиления безопасности на случай экстренного отключения реакторов, а также на случай серьезных аварий.

В своем документе Еврокомиссия отметила и ряд позитивных практик, применяемых на украинских АЭС, в том числе, проведение учений на всех атомных электростанциях на случай разного вида чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, ЕС решил провести так называемые «стресс-тесты» атомных электростанций после аварии на японской АЭС «Фукусима» после землетрясения 11 марта 2011 года.

Стресс-тесты были проведены во всех странах-членах ЕС, имеющих АЭС, а также в Швейцарии и Украине.

В 2011 году НАЭК «Энергоатом» провел целевую переоценку безопасности в отношении внешних экстремальных природных воздействий, которая в дальнейшем была верифицирована в ходе партнерской миссии экспертов европейских атомных регуляторов на Украину.

Справка УНИАН. Украина эксплуатирует 15 атомных энергоблоков суммарной установленной мощностью 13,88 ГВт. В 2011 году АЭС Украины увеличили выработку электроэнергии на 1,2% по сравнению с 2010 годом - до 90,25 млрд кВт/ч.