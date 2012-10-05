Обострение ситуации на турецко-сирийской границе обвалило цену нефти

На мировых торгах в пятницу, 5 октября, цены на нефть падают после роста на 4% накануне на фоне опасений по поводу перебоев с поставками в связи с ростом напряженности на турецко-сирийской границе.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,37 доллара, или 0,4%, - до 91,34 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,71 доллара, или 0,63%, - до 111,87 доллара за баррель.

В среду вечером выпущенные с территории Сирии артиллерийские снаряды взорвались в уезде Акчакале на юго-востоке Турции, погибли пять человек, девять получили ранения. Уже в четверг турецкий парламент предоставил правительству Эрдогана годичный мандат на проведение трансграничных военных операций, в том числе в отношении Сирии, в связи инцидентом. На этом фоне спрос резко увеличился, передает Bloomberg.