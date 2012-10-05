Строительство «Южного потока» может не начаться в декабре - глава комитета Госдумы

Глава комитета Госдумы России по энергетике Иван Грачев (фракция «Справедливая Россия») сомневается, что строительство газопровода «Южный поток» начнется в декабре этого года, как было ранее запланировано.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«До декабря время еще есть, на мой взгляд, надо вместе с Европой еще раз разговаривать с Украиной…Я считаю, что не факт, что работы по «Южному потоку» начнутся. До декабря будут еще переговоры. Окончательное решение о реализации этого проекта будет принято в декабре-январе», - сказал И.Грачев.

Он подчеркнул, что не является сторонником «Южного потока», так как эта труба упрется в новые транзитные страны, которые «ничем не лучше и не хуже Украины».

«Эти страны – такие же бедные, у них будут точно такие же проблемы с оплатой потребленного газа, полученного из России, а это даст повод для шантажа. Непонятно, чем лучше этот проект, чем ремонт ГТС Украины, что в четыре раза дешевле, чем строительство «Южного потока», - сказал И.Грачев.

Он убежден, что компромиссного соглашения с Украиной можно достичь и повременить со строительством дорогостоящего «Южного потока».

При этом глава комитета уверен, что сегодня нет никаких предпосылок для сложностей при транспортировке газа в Европу через территорию Украины.

«Моя точка зрения, что на троих – Россия, Украина, Европа договориться можно в короткие сроки. «Газпром» должен сказать, что не претендует на 51% украинской трубы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект «Южный поток» в обход территории Украины. Проектная производительность морского участка газопровода составит 63 млрд куб. м в год. Строительство «Южного потока» планируется начать в декабре 2012 года. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года.

22 мая в управлении информации «Газпрома» сообщили, что реализация проекта «Южный поток» идет в соответствии с графиком, в декабре этого года начнется строительство.