«Газпром» отыграется на Украине за капризы Европы

Европа продолжает широкомасштабное наступление на «Газпром», стараясь заставить его снизить цены на голубое топливо. В данной ситуации российский газовый монополист попытается компенсировать потери на европейском рынке за счет Украины.

Европа vs «Газпром»

На этой неделе Литва озвучила новые претензии к «Газпрому». Прибалтийская страна, которая летом этого года отбилась от атак в Стокгольмском арбитраже, теперь перешла в контратаку. Вильнюс считает, что переплатил Москве за газ почти 2 млрд долл. и требует их вернуть.

Вслед за Литвой перейти в наступление собирается Польша, которая на переговорах с «Газпромом» не сумела добиться справедливой цены на газ. Сейчас Варшава готовит иск в суд.

Обе страны воодушевлены действиями Еврокомиссии, которая в сентябре начала расследование в отношении российского газового концерна. ЕК подозревает «Газпром» в трех грехах: препятствование свободному потоку газа, сдерживание диверсификации поставок голубого топлива, установление несправедливых цен.

Защита Путина

Судя по всему, Россия отступать не намерена. На этой неделе Президент РФ Владимир Путин провел сразу два крупных совещания, на которых главной темой была выработка стратегии защиты.

«Сейчас против «Газпрома» развернули целую кампанию в европейских странах –выискивают якобы монопольное положение на рынке. Некоторое время раньше проводили выемки документов. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что «Газпром» 27% на рынке Европы занимает, а норвежская компания – 29%. Какой монополизм?», – заявил Путин.

«А что касается возможного снижения цен для конечного потребителя, в том числе в европейских странах, рекомендую посмотреть на структуру ценообразования. Конечный потребитель платит цену, в которой сидит процентов 60 налогов. Почему партнеры хотят, чтобы мы понизили доход наших компаний, а они эту налоговую составляющую оставили? В европейских странах газ проходит через несколько компаний-перекупщиков. Может быть, их оттуда убрать? Кто на этом получает? Так что, давайте мы будем смотреть на всю цепочку – от добычи до конечного потребителя. Если мы с вами консолидировано и беспристрастно на все посмотрим, то, конечно, добьемся результата», – подчеркнул Путин.

Кстати, немногим ранее президент РФ подписал «защитный» спецуказ, согласно которому «Газпром» впредь не будет предоставлять информацию о своей деятельности, а также скидки на газ без согласования с правительством РФ.

Шанс для Украины?

В этом противостоянии главный вопрос для нас – а сможет ли Украина воспользоваться войной Европы с «Газпромом» и добиться для себя справедливой цены на газ?

Причем вопрос отнюдь непраздный. Ведь украинская власть в течение последних двух лет демонстрировала полную беспомощность на переговорах с российской стороной. Ничего не изменится и теперь, уверен руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. «Вследствие бездарной и глупой политики Украина лишила себя возможности использовать европейский фактор в свою пользу. Конечно, о каком-то позитивном фоновом эффекте можно говорить, так как Европейская комиссия создала «Газпрому» массу проблем. Но, как показывают события последних лет, имея определенные шансы оказать давление на «Газпром» и Россию в целом, Украина свела их на нет», - сказал Гончар.

В качестве примера эксперт привел «харьковские соглашения», которые были бездумно подписаны президентом Виктором Януковичем. Украина также имела возможность решить газовый вопрос в свою пользу, когда Россия вступала в ВТО, но и здесь свой шанс упустила. Была возможность подать иск в Стокгольмский арбитраж, как это сделал ряд компаний стран-членов ЕС и добились снизить цены на газ. Но и в этом направлении ничего не сделано. «При отсутствии политической воли, думаю, вряд ли Украина этим воспользуется», - резюмировал Гончар.

И еще один момент. Украина могла заручиться поддержкой Еврокомиссии, однако Европа потеряла всякое доверие к украинской власти из-за преследования политических оппонентов.

Украина компенсирует

Сейчас Украина платит максимальную цену за газ - 432 долл. за тысячу кубометров с учетом стодолларовой скидки. В 2013 году «газовая петля» немного ослабится: стоимость снизится минимум на 30 долларов. Казалось бы, самое время завершить переговоры с северным соседом. Однако «Газпром», испытывая серьезное падение объемов экспорта в Европу, вряд ли пойдет на конструктивный диалог. Он будет когтями цепляться за существующий договор с Украиной, чтобы сохранить статус-кво. Ведь наш рынок для него - самый высокодоходный.

«Газпром захочет за счет Украины компенсировать недополученные доходы на европейских рынках», - считает Гончар.

Или же нам предъявят заведомо невыполнимые политические требования. «У Украины, по существу, есть еще два пути «разрулить» ситуацию: пойти на политические уступки перед Россией или добиваться снижения потребления дорогого российского газа. Но второй вариант - наиболее долгосрочный», - подытожил независимый эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Игорь Николаенко, Артем Белоусов (УНИАН)