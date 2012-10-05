Азаров надеется с помощью вышки «Незалежність» увеличить добычу газа на 1 млрд куб. м

Буровая вышка «Незалежність» позволит Украине с 2013 года нарастить ежегодную добычу газа на 1 млрд куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с работниками образования по случаю праздника Дня учителя.

«Прошла Босфор, например, громадная буровая платформа «Незалежність», это реально наша независимость от дорогого российского газа.… Эта буровая платформа только к концу года станет на точку, начнет бурить, а газ реально начнет добывать, скажем, там в конце 2013 года», - сказал Н.Азаров.

Напомним, «Черноморнефтегаз» планирует запустить буровую установку «Незалежність» на платформе БК-2 Одесского месторождения природного газа до конца года.

Справка УНИАН. Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність»-

была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году. Оснащена самым современным оборудованием, и, вместе с СПБУ «Петр Годованец», станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе.

Имеет наилучшие характеристики в своем классе как по глубине постановки (до 120 м.), так и по глубине бурения (9 144 м.). Способна бурить 12 скважин с одной постановки.

По погодным условиям СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.