ЕС введет запрет на импорт иранского газа
ЕС решил ввести запрет на импорт иранского газа как новый способ давления на ядерную программу Ирана. Соответствующий пакет санкций планируют принять на встрече министров иностранных дел стран-участниц Европейского Союза, который состоится 15 октября в Люксембурге, сообщает Reuters.
"Есть договоренность по газу", - сказал источник, который пожелал остаться анонимным. "Главные страны поддерживают такие действия. Германия, Великобритания, Франция", - добавил другой источник.
В последнее время Евросоюз и США пытаются найти все новые способы давления на иранскую ядерную программу. Официальный Тегеран опровергает военную направленность своей программы.
В то же время, дипломаты стран-участниц ЕС, которые готовят санкции против Ирана, опасаются, что такие действия могут ухудшить отношения между Евросоюзом и Турцией, которая поставляет в страны ЕС иранский газ. Сейчас Турция рассматривается как альтернатива России, доминирующая на газовом рынке. Тем не менее, убеждены дипломаты, на этот риск надо пойти.