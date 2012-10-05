АМКУ одобрил приобретение «Газтеком» акций ряда газоснабжающих компаний

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение крупнейшим частным собственником ряда украинских облгазов компанией «Газтек» акций ряда предприятий по газоснабжению и газификации, купленных ранее на приватизационных конкурсах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, одобрено приобретение пакетов акций следующих компаний: «Днепропетровскгаз» (г. Днепропетровск), «Тысменицагаз» (г. Чернигов), «Запорожгаз»(г. Запорожье), «Луганскгаз» (г. Луганск), «Сумыгаз» (г. Сумы).

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" - победила в приватизационном конкурсе по продаже:

25,788% акций ПАО "Сумыгаз", заплатив за пакет 16 млн 900 тыс. грн (начальная цена составляла 15,6 млн грн);

26% акций ПАО "Луганскгаз", заплатив за пакет 81 млн 410 тыс. грн (начальная цена составляла 80,6 млн грн);

25% акций ПАО «Запорожгаз», заплатив за пакет 16 млн 800 тыс. грн (стартовая цена составляла 14 млн 100 тыс. грн);

26% акций ПАО "Днепропетровскгаз", заплатив за пакет 58 млн 650 тыс. грн (начальная цена составляла 58 млн грн);

26% акций ПАО «Тысменицагаз», заплатив за пакет 1 млн грн (начальная цена составляла 160 тыс. грн).