"Роснефть" инвестирует 18 млрд долл. в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" до 2016 года инвестирует в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов еще 18 миллиардов долларов, говорится в презентации компании для инвесторов, которую в пятницу провел президент "Роснефти" Игорь Сечин в Лондоне, сообщают РИА "Новости".

Общие инвестиции в программу модернизации НПЗ "Роснефти" составляют 25 миллиардов долларов, профинансировано на текущий момент 7 миллиардов долларов.

"Запланированные инвестиции до 2016 года - 18 миллиардов долларов", - говорится в презентации.

Инвестиционная программа "Роснефти" в 2012 году составит 15,4 миллиарда долларов против 13,2 миллиарда долларов в прошлом году.