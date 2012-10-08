Нефть теряет в цене на фоне ситуации в еврозоне и Китае

На мировых торгах в понедельник, 8 октября, цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов относительно спада спроса в связи с ситуацией в еврозоне и Китае.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,55 доллара, или 0,61%, - до 89,33 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,58 доллара, или 0,52%, - до 111,44 доллара за баррель.

Эксперты не видят никаких реальных перспектив роста спроса на нефть, передает Bloomberg.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз развития экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. ВБ ожидает, что рост ВВП региона по итогам текущего года составит 7,2% против 8,2% в 2011 году и прогнозируемого в мае роста на 7,6%.