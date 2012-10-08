В Черниговской области в результате непогоды обесточены 4 населенных пункта

В Черниговской области в результате непогоды обесточены 4 населенных пункта. Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, в результате сильного дождя ночью произошло повреждение воздушных линий электроснабжения, отключены 2 ЛЭП 10 кВ, 18 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 4 населенных пунктов в Черниговском и Щорском районах. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться 8 октября силами ПАО "Черниговоблэнерго".

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