В Черниговской области в результате непогоды обесточены 4 населенных пункта
10:40, 08 октября 2012Энергетика
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В Черниговской области в результате непогоды обесточены 4 населенных пункта.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, в результате сильного дождя ночью произошло повреждение воздушных линий электроснабжения, отключены 2 ЛЭП 10 кВ, 18 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 4 населенных пунктов в Черниговском и Щорском районах.
Аварийно-восстановительные работы будут проводиться 8 октября силами ПАО "Черниговоблэнерго".
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